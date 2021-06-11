في مختلف المناطق… اللبنانيون ينتفضون بوجه الأزمات المتراكمة!

في ظل الأزمات المتراكمة التي تثقل كاهل الشعب اللبناني، باتت الطرقات في مختلف المناطق المتنفس الوحيد لإبداء الغضب تجاه ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة ناهيك عن التحليق المتواصل للدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وفي التفاصيل، أقدم عدد من المحتجين على إقفال مسلكي أوتوستراد زوق مصبح تحت جسر المارشيه دوبون بالإطارات المشتعلة، إعتراضاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وإرتفاع سعر الدولار وعدم تشكيل حكومة، ما تسبب بزحمة سير خانقة على المسلكين.









وللأسباب عينها، قطعت الطريق على تقاطع الصيفي بيروت وتم تحويل السير الى الطرقات المجاورة.

إلى ذلك، أفادت “غرفة التحكم المروري” على حسابها عبر “تويتر”، أنه تم “قطع السير عند ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس، وتحويله باتجاه الطرقات المجاورة”.

بدورها، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “شباناً قطعوا طريق عام النبطية في النبطية الفوقا – قرب ثانوية الصباح الرسمية، بالإطارات المطاطية المشتعلة، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية الصعبة وفقدان مادة البنزين”. وتجمّع الشبان وسط الطريق، بعدما وضعوا عوائق حديدية، ورددوا هتافات نددت بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

هذا وتم قطع السير على أوتوستراد الناعمة بالإتجاهين بالإطارات المشتعلة، ثم أعلنت غرفة التحكم المروري، أنه “تم إعادة فتح السير”.

كما قطع شبان طريق المصنع – راشيا بمستوعبات النفايات والحجارة والأتربة، إحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية”. وأقدم المارة على سلوك الطرق الفرعية.

إلى ذلك، قام عدد من المحتجين بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة عند مفرق صحراء الشويفات باتجاه كفرشيما.