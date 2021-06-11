ورود وعبارات الحُبّ والترحيب.. #نجوى_كرم مدَلّلةُ الجمهور السعودي في حفلها في #الرياض!

تلقّت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ترحيباً لافتاً لدى وصولها إلى السعودية، من شركة روتانا من جهة، ومن محبّيها هناك من جهة أخرى، والذين لم تمنعهم إجراءات التباعد من ملاقاة نجمتهم وإستقبالها.

كما نشرت شمس الأغنية صوراً لباقات من الورود التي غصّ بها جناحها الخاص في فندق الفور سيزنز بالرياض، حيث ستحيي حفلها الليلة.









وتوجّهت شمس الأغنية بالشكر لمحبيها عبر حسابها في تويتر، ممتنّةً لهم على محبتهم وعلى عبارات الشوق والترحيب بوجودها على أرضهم، فكتبت قائلة: “بشكركن من قلبي، ومنتلاقى الليلة”.

جديرٌ بالذكر أنّ حفل شمس الاغنية سينطلق الليلة في حدود الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، بمشاركة الفنان ماجد المهندس، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وسيكون خاضعاً لكافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.