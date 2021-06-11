جومانا مراد تبكي وترد على الانتقادات القاسية بعد ظهورها بملابس مثيرة عقب وفاة ابنتها

دّت الفنانة السورية جومانا مراد، على الانتقادات القاسية التي تعرضت لها في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها بملابس مثيرة، رغم وفاة ابنتها قبل نحو 3 أشهر.

وقالت مراد في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”: “الكثيرون لديهم عقل يميزون به ويعلمون أن الحزن ليس في الثياب، ولكنه في القلب”، مؤكدةً أنّ عليها واجبات عائلية تجاه ولديها وزوجها ومسؤوليات كبرى. وأضافت: “لابد أن تستمر الحياة.. الحمدلله على كل شيء”.









دّت الفنانة السورية جومانا مراد، على الانتقادات القاسية التي تعرضت لها في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها بملابس مثيرة، رغم وفاة ابنتها قبل نحو 3 أشهر.

وقالت مراد في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”: “الكثيرون لديهم عقل يميزون به ويعلمون أن الحزن ليس في الثياب، ولكنه في القلب”، مؤكدةً أنّ عليها واجبات عائلية تجاه ولديها وزوجها ومسؤوليات كبرى. وأضافت: “لابد أن تستمر الحياة.. الحمدلله على كل شيء”.

وأضافت: “الله يجمعك مع أولادك بأقرب وقت و يفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما ، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالاكلات الطيبين”.

وكشفت سوزان نجم الدين أن الأخيرة بكت كثيراً بسبب الانتقادات التي طالتها. وقالت: “حكيت معها لقيتها عم تبكي وقلت لها انت هدول العالم ما لازم يبكوكي اذا بتفوتي على بروفايل كل واحد فيهم بتلاقيه زيرو ومنه معروف من هو وشغلته بس يفش عقده”.