صندوق النقد: لا فائدة من الكابيتال كونترول في لبنان بلا إصلاحات

انتظرت المنظومة الحاكمة الانتهاء من تهريب أموالها إلى الخارج وسط التضييق على صغار المودعين وحرمانهم من الاستفادة من أموالهم المشروعة، فبادرت لوضع قانون الكابيتال كونترول، الذي يحد من تحويل الأموال إلى الخارج، ويقونن عملية حجزها في المصارف. على أن هذه العملية المتأخرة جدًا، لا فائدة منها ما لم تقترن بإصلاحات. وهو ما أكّده صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز مساء اليوم الخميس.
فالصندوق، رأى بأن “اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءًا من إصلاحات أوسع للسياسة”. ويأتي هذا الرأي بعد توصيات من الصندوق للسلطة السياسية، تقضي بإجراء إصلاحات ضرورية تكون مقدمة للتفاوض مع الصندوق للحصول على مساعدات دولية، وللتفاوض مع حملة سندات اليوروبوند التي امتنع لبنان عن تسديدها في آذار 2020، حول كيفية إعادة الدفع.
ومع ذلك، لم تجرِ السلطة أي إصلاحات حتى اللحظة، بل تصر على السير بالنهج المعتاد لإدارة البلاد.