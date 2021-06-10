جعجع لنصرالله: بحال رفض عون التشكيل اتخذ موقفاً لا أن تتفرج وتتباكى

عقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ندوة صحافية في المقر العام للحزب في معراب، تناول فيها الأوضاع المعيشية، وقال:”إن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، ولكن تقع عليها مسؤوليات، لا سيما مواكبة المصائب التي يعاني منها الشعب اللبناني”.

وأشار إلى أن “هذه الحكومة مستمرة في الدعم ورفعه في وقت واحد”، معتبرا أن “فقدان المواد جريمة كبرى بحق الشعب اللبناني”، متسائلا: “هل تصرف حكومة تصريف الاعمال الاعمال؟ أم أنها تصرف الشعب اللبناني غير المسؤول عما آلت اليه الأمور؟”.









ودعا الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله إلى أن “يطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيل حكومة، وفي حال رفض فليتخذ موقفا سياسيا واضحا، لا أن يتفرج على وضع البلد ويتباكى. الدولة لديك يا سيد حسن، فأنت تستطيع اتخاذ القرار وشراء البنزين من ايران التي بدورها تستورده، لكن كيف يمكننا الدفع لايران بالليرة؟ واين ستصرفها؟ ونحن ابناء لبنان لا نعرف ماذا نفعل بالليرة اللبنانية؟”.