تفاصيل عمليات إلقاء القبض على عناصر كتلة المستقبل الدحلانية

خاص – بيروت أوبزرفر

بادرت قوات الأمن الفلسطينية باعتقال مجموعة من المتطوعين في حملة “المستقبل” لقائمة القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، وتمت هذه الاعتقالات بدعوى ممارستهم لأنشطة سياسية موجهة ضد السلطة الفلسطينية.









وقال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر أ، هذه الاعتقالات لا تحدث عشوائيا ، ولكن حسب شدة التحريض والجهة التي تقف وراءه ، وغالبا ما يكونون من نشطاء حماس أو من أنصارها.

وقال مصدر فلسطيني أنه وفي الآونة الأخيرة ، تم إرسال تحذيرات من جهات استخباراتية عربية إلى السلطة الفلسطينية حول الارتباط الوثيق بين محمد دحلان وحركة حماس في غزة.

وبحسب المعلومات التي وردت من استجواب نشطاء حماس ، تحصل حماس على مساعدة من نشطاء دحلان من أجل تعزيز بنيتها التحتية الأمنية في الضفة الغربية.