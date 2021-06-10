السفير بخاري زار “النهار”: أمن المملكة لا يُقبل المساس به

زار السفير السعودي #وليد بخاري، مكاتب صحيفة النهار اللبنانية، حيث كان في استقباله رئيسة مجلس الادارة نايلة التويني وأسرة تحرير الصحيفة.

وعقد السفير بخاري لقاء مع تويني جرى خلاله عرض لمجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.









وأكدّ بخاري أن “من يستهدف المملكة العربية السعودية بالمخدرات حاليًا، شريك رئيسي في مؤامرة استهداف السعودية بالأعمال الإرهابية”.

ورأى خلال اللقاء، أن “مافيا المخدرات تتحمل مسؤولية القرار بمنع تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية”.

وأكد على استمرار المملكة “في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواءً من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.”

وشدّد السفير بخاري على أن “أمن المملكة العربية السعودية في ظل قيادتنا الحكيمة لا يُقبل المساس به”، مبيّناً أن دوافع قرار وقف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية “هي أمنية في المقام الأول، وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها، وللحد من خطورة آفة المخدرات وتفشيه”.

كذلك، رأى أن “تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية من شبكات الإجرام المحلية والدولية”، لاسيما وأن المملكة تواجه “حملة استهداف شرسة لتهريب وترويج المخدرات بأنواعها كافة”.