زهرا لنصرالله: أنت وصلتنا للذل

سأل النائب السابق أنطوان زهرا، “من وما الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة من الذل؟”، معتبراً في حديث لـ”mtv”، أن “من صنف لبنان “دولة مارقة” من خلال الالتزام بمحور “المقاومة والممانعة” هو من أوصلنا إلى هنا”.

وأضاف متوجهاً للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، “يا سيد حسن، سياستكم وانخراطكم في حروب المنطقة وسلخ لبنان عن محيطه العربي ووضعه في مواجهة مع الجميع، أوصلتنا إلى هذه المرحلة اقتصادياً وسياسياً”، مؤكداً أنهم هم “من أوصلنا إلى هذه المرحلة”.









وتعليقاً على حديث نصرالله، حول استيراد النفط من إيران، قال زهرا، “إذا كان أسطول البنزين والمازوت جاهزاً فليذهبوا به إلى سوريا، وليوقفوا التهريب من لبنان إلى سوريا، وحينها نكون قد حللنا 3 مشاكل، نقص المحروقات في سوريا مشكلة التهريب من لبنان ومشكلة نقص المواد في لبنان”، مردفاً “إذا في يمون عليه بإيران، فليرسلوا النفط إلى سوريا وليس إلى لبنان، ونحنا بندبر حالنا”.

واعتبر أن “حزب الله يمسك بزمام السلطة في البلاد، ويأخذنا معه إلى جهنم”.