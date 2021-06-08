بإطلالة جذابة.. #نجوى_كرم تعلن عن حفلها في #الرياض.. والعدّ التنازلي قد بدأ!

أطلّت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عبر مقطع فيديو نشرته على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة جذابة بجمبسوت أسود، وهي تعلن عن حفلها المرتقب هذا الجمعة 11 يونيو ضمن “حفلات الرياض”.

وأرفقت تعليقاً مع الفيديو قائلة: “لاقونا يوم الجمعة 11 يونيو بالـ “فور سيزنز الرياض”، بحفل من تنظيم شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.. اشتقتلكن”.









كما نشرت صوراً من إطلالتها هذه التي أثنى الجمهور على أناقتها ورشاقتها وشبابها الدائم.

ويُقام حفل شمس الأغنية في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، بمشاركة النجم ماجد المهندس، ويعدّ الحفل عودة مميزة للأنشطة الإحتفالية والغنائية بكامل طاقتها، بعد توقّفها لأشهر بسبب فيروس كورونا، مع إستمرار الإجراءات الإحترازية اللازمة من أجل وقاية الجميع.