بناء على معلومات تنفرد بها بيروت أوبزرفر … حماس تنوي الابتزاز ماليا والتصعيد عسكريا في الفترة المقبلة

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر من مصادر فلسطينية أن هناك حالة من القلق التي تسيطر على سكان الضفة الغربية بسبب ما نشر أخيرا في صحيفة الأخبار اللبنانية يوم الجمعة الماضية .









وقالت الصحيفة اللبنانية المقربة من حزب الله وحركة حماس أن الأخيرة حماس تنوي التصعيد وصولا إلى تجديد المواجهة العسكرية مع الاحتلال.

وقال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تأخير دخول أموال قطر ، الأمر الذي سيؤدي إلى التصعيد ، ومن المحتمل أن تختار المقاومة التصرف بطريقة تؤدي إلى قتال واسع.

علاوة على ذلك ،والحديث للمصدر الفسطيني، أعلنت المقاومة الوسطاء أنها تتوقع وصول الأموال حتى نهاية الأسبوع المقبل وإذا لم يحدث ذلك – سيقررون وقف الهدنة المتبادلة.

و يتابع المواطنين في الضفة الغربية التطورات المعنية لأنهم يدركون أن الدخول في جولة أخرى من العنف سيؤثر بالتأكيد على الرفاه المالي والسياسي لسكان الضفة الغربية.