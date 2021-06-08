مروان شربل: لبنان مقبل على فوضى وإذا حصلت لن ينفع حينها تأليف الحكومة

أكد الوزير السابق مروان شربل أنّه يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تسمية كل الأسماء في الحكومة.

وأكد أنّ السعودية يهمّها لبنان وإذا حصل تفاهم بين السعودية وإيران وبين السعودية وسوريا سينعكس ذلك إيجاباً على لبنان.









وقال: لا أنصح الرئيس المكلف بالاعتذار بل أنصحه بتأليف الحكومة.

ورأى أن لا حلّ اليوم إلا في الشارع… ليش ساكتين؟

وأشار إلى أنّ أكبر خسارة للعهد إذا انتهى من دون تأليف حكومة.

وأكد أنّه سيتمّ إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية لكن الانتخابات البلدية ستؤجّل لأنّ وقت إجرائها متقارب مع الانتخابات النيابية.

ورأى أنّ هناك خمس دول في لبنان موجودة في دويلة اسمها لبنان.

وكشف أنّه يجري العمل اليوم على إقناع باسيل بإعطاء الثقة للحريري وننتظر حتى المساء لنعرف ما سيسفر عن ذلك.

وأكد أنّه لن يكون هناك استقالات نيابية من مجلس النواب.

وقال شربل متوجها إلى الرئيس بري إنّ الحريري وعون لن يتفقا “حتى لو جبتلن لبن العصفور”.

ورأى أنّ لبنان مقبل على فوضى وإذا حصلت لن ينفع حينها تأليف الحكومة.