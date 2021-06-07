ناجي حايك: حزب الله شيطان أخرس في ملف تشكيل الحكومة

هاجم الناشط في التيار الوطني الحر ناجي حايك في مقابلته ضمن برنامج “هنا بيروت” مع جوزفين ديب حزب الله واعتبر “الاتفاق معه كان محاولة رأب صدع ولم تؤدِ غرضها”.

ولفت حايك أن التيار الوطني الحر تضرر بسبب علاقته بالحزب في الشارع المسيحي ومع الدول الغربية”.









وأشار إلى أن احزب الله يعرف أنه يتم خرق والاعتداء على الدستور والميثاق في ملف تشكيل الحكومة و”عم يكون شيطان أخرس”.

كما تحدث حايك عن الثلث المعطل وعن أزمة تسمية الوزيرين المسيحيين، مؤكداً أن لا صلاحية للرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني جبران باسيل بالتنازل عن تسمية الوزيرين ولن يتراجعا عن التسمية إلا إذا سمتهما القوات اللبنانية.

وتابع “يجب على الحزب أن يطلب من الرئيس المكلف سعد الحريري أن يترك المسيحيين أن يختاروا الوزراء و مهمة الرئيس نبيه بري والحزب أن يبلغا الحريري بعدم تسمية الوزيرين المسيحيين.

وأضاف حايك “الحزب يتمنى عدم حصول انتخابات نيابية مبكرة ونحن أيضاً، وجاهزون للانتخابات النيابية “بس ما معنا مصاري” وبدأنا بالتحضير لها واذا أراد التيار الوطني الحر سأترشح”.

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