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أزمة الكهرباء الى انفراج ..طلب موافقة استثنائية للسلفة وعون ودياب يوقّعان!

June 7, 2021

أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات وللتفضل بالعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الاستثنائية المذكورة والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها”.

وكان الوزير أرسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء، لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.




وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان “يأتي ذلك بعد طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير المال البحث في تأمين تمويل لمؤسسة كهرباء لبنان بالعملة الأجنبية، وبعد تواصل الأخير مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

ولاحقا، وافق  رئيس الجمهورية على استصدار موافقة استثنائية لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء المحروقات وبالتالي فإن أزمة الكهرباء الى انفراج.

كما وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الكتاب الذي أرسله وزير المال إلى رئاسة الحكومة المتعلق بطلب الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.

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