إحتياطي مصرف لبنان 16,07 مليار دولار في أيار

أظهرت ميزانية مصرف لبنان انخفاضا في موجوداته الخارجية بمبلغ قيمته 333,35 مليون دولار اميركي خلال النصف الثاني من شهر ايار 2021 الى 21.10 مليار دولار من 21.44 في منتصفه.

وعند تنقيص محفظه اليوروبوند اللبنانية التي يحملها مصرف لبنان والبالغة قيمتها 5.03 مليارات دولار تصبح قيمة احتياطياته بالعملة الاجنبية 16,07 مليار دولار في نهاية الشهر الخامس من العام الحالي.









في سياق آخر، تبيّن ميزانية مصرف لبنان والمنشورة في تقرير بنك الإعتماد اللبناني، إرتفاعاً بنسبة 3.96 في المئة أي ما قيمته 668,90 مليون دولار اميركي في قيمة احتياطي الذهب الى 17,58 مليار دولار في ظلّ ارتفاع سعر الذهب إثر زيادة نسبة التضخم في الولايات المتحدة.

اما على صعيد سنوي، فتراجعت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 37,04 في المئة أي ما يعادل 12,41 مليار دولار، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر أيار 2020 والبالغ حينها 33,52 مليار دولار.

وارتفعت قيمة احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان بنسبه 10,44 في المئة اي ما يعادل 1,66 مليار دولار عند مقارنتها بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ حينها 15,92 مليار دولار. و يشكل الاحتياطي اي الموجودات الخارجية واحتياطي الذهب نحو 34,75 في المئة من الدين العام الاجمالي ونسبة38,81 في المئة من صافي الدين العام وهو يغطي نحو 209 أشهر من خدمه الدين.

وتراجعت حصّة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان الى 13,39 في المئة من مجموع ميزانيته في نهاية شهر أيار الماضي مقابل نسبة 13,73 في المئة في منتصفه فيما ارتفعت حصة إحتياطي الذهب الى 11,15 في المئة من 10,83 قبل فتره أسبوعين.