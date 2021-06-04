كاميرا BBC تفضح أحد مذيعي الشبكة البريطانية.. ظهر يقرأ الأخبار وهو يرتدي “شورت” وحذاء خفيفاً

بات أحد مذيعي شبكة BBC البريطانية حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر وهو يرتدي سروالاً قصيراً (شورت) وحذاءً خفيفاً تحت المكتب أثناء قراءته نشرة أخبار مهمة في يوم الأربعاء، 2 يونيو/حزيران 2021، الذي كان أكثر أيام السنة حرارةً.

صحيفة Daily Mail البريطانية أشارت، الخميس 3 يونيو/حزيران، إلى أنه رغم أن المذيع شون لي، 51 عاماً، كان يرتدي ربطة عنقٍ وسترةً تغطيه من الخصر إلى أعلى، رَصَدَ بعض المشاهدين دقيقي الملاحظة ساقيه في جزءٍ من الثانية.









مذيع BBC مثير للجدل

بدا المذيع حازماً وجاداً من الواجهة، بينما كان يشرح قواعد السفر في ظلِّ جائحة كوفيد-19 والاضطرابات السياسية التي تجتاح إسرائيل.

لكن أحد مستخدمي تويتر سَخر قائلاً: “هل يحافظ شون لي على هدوئه بارتداء السراويل القصيرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل كان المقصود أن يعرف المشاهدون ذلك؟”.

أوضح آخر: “الجو حار اليوم في لندن (حيث توجد غرفة الأخبار التابعة لـBBC)، ولهذا السبب يرتدي سروالاً قصيراً”.

إذ بلغت درجة الحرارة يوم الأربعاء الماضي ذروتها عند 28.3 درجة مئوية في نورثولث، غرب لندن، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها خلال العام الجاري يوم الثلاثاء حين وصلت إلى 26.1 درجة مئوية في كارديف عاصمة ويلز، و25.1 في كينلوتشيوي في المرتفعات الشمالية الغربية لأسكتلندا يوم الإثنين.

“أشبه بعرض كوميدي”

حسب الصحيفة البريطانية، بدا أن ضيوف نشرة الأخبار الذين يستعرضون الصحف يضحكون عندما التفتوا إليه لمناقشة قضايا اليوم الخطيرة.

بينما كان المذيع لا يزال يرتدي ملابس غير رسمية مع اقتراب منتصف الليل، وكان قد شوهِدَ وهو يرتدي سرواله القصير في أواخر أبريل/نيسان. وفي ذلك الوقت، قال أحد مستخدمي تويتر: “لابد أن الجو حار في استوديوهات BBC News”.

يعيش المذيع شون لي في غرب لندن، وانضمَّ إلى شبكة BBC من الجامعة عام 1990، وعمل في برنامج World at One الذي تبثه المحطة الإذاعية الرابعة.

فيما قالت جوستينا توسون، 34 عاماً، وهي تراقب عناوين الأخبار، لصحيفة The Sun البريطانية: “أضحكني ذلك بشدة. كان يقرأ كلَّ هذه الأخبار الكئيبة بينما لم يكن يرتدي بنطالاً”. وأضافت: “كان الأمر أشبه بعرضٍ كوميدي”.