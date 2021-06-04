#يارا تطلق أغنيتها الرابعة من ألبومها الخليجي.. تألّقت فيها بصوتها الدافئ وبمزجها بين الإبداع والتجدّد والموسيقى

تستمر النجمة اللبنانية يارا بإصدار أغان منفردة منذ مدّة من ألبومها الغنائي الجديد. فبعد طرحها ثلاث أغان هي”غير الناس” و”ما ودعوني” و”على المكشوف” ها هي اليوم تطرح أغنيتها الرابعة من الألبوم، وهي بعنوان “يمرني طاريك”، وقد تألّقت فيها بصوتها الدافئ وبمزجها بين الإبداع والتجدّد والموسيقى.

والأغنية هي من كلمات سلطان بن سهيل السلطان وألحان أدهم، وتوزيع موسيقي لنور هاشم.









الجدير ذكره، أن يارا كانت قد شاركت بالسباق الرمضاني 2021 من خلال تتر “آه عالمكتوب” للمسلسل المغربي “أولاد العم”، وتتر “كله بالحب” للمسلسل المصري الذي يحمل الاسم ذاته.