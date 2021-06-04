بعد يومين من شحنة السعودية.. الجيش اللبناني يداهم معامل تصنيع مخدرات

في خضم أزمة “شحنة الرمان” التي تسببت في أن توقف السعودية وارداتها الزراعية بالكامل من بيروت، تستمر عمليات ضبط المخدرات في لبنان، فبعد يومين على ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون كانت في طريقها إلى السعودية عبر مولدات صغيرة، أعلن الجيش اللبناني قيامه بمهمة دهم في البقاع (شرق البلاد).

وأفاد الجيش اللبناني، الجمعة، عبر حسابه في موقع “تويتر”، أنه ينفذ عمليات دهم واسعة في مناطق مختلفة في البقاع لضبط معامل تصنيع المخدرات.









ومنذ يومين، أعلنت السلطات اللبنانية ووسائل إعلام سعودية ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت، كانت في طريقها إلى السعودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

وقال حساب “أخبار السعودية” على تويتر إن حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل محركات حديدية. كما نشر إعلامي سعودي بعض الصور للشحنة المضبوطة.

كانت الجمارك السعودية في ميناء جدة تمكنت، في أبريل الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، كانت مُخبأة في شحنة “رمان”، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

في لبنان، يلقي المحللون باللائمة في التجارة على حزب الله، الجماعة العسكرية القوية المدعومة من إيران، والتي تعتبرها دول عدة بينها الولايات المتحدة أنها منظمة إرهابية.

وفي هذا السياق، أوقفت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، رجل عربي وابنه من إسرائيل، يشتبه في قيامهما بتهريب كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة إلى إسرائيل من لبنان، ربما لصالح “حزب الله”، وذلك بحسب ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن بيان الجيش.

وعُثر بحوزتهما على 15 مسدسا، وعشرات آلات تعبئة الذخيرة، و36 كيلوغراما من الحشيش. بالمجموع، قال الجيش إن قيمة المهربات بلغت 2 مليون شيكل (حوالى 616 ألف دولار أميركي).