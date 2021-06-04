مصرف لبنان يطلب تسديد 400 دولار للمودعين شهرياً… والمصارف ترد: لا قدرة لدينا على توفير الدولارات

عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بحضور حضرة نواب الحاكم وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين والكسندر موراديان و مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حیدر، جلسة استثنائية بتاريخ 2021/6/4 واتخذ بالإجماع قرارة يلزم المصارف بتسديد 400 $ (Fresh dollars) اضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاریخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما اصبحت هذه الحسابات في آذار 2021.

في المقابل، ردّت جمعية المصارف في لبنان على قرار مصرف لبنان تسديد 400 دولار للمودعين، وأكدت ان أي سحوبات نقدية لا يمكن توفيرها إلا من خلال تخفيض معدل الاحتياطي الالزامي المتوجب على ودائع المصارف لدى المصرف المركزي .









ولفتت الى ان المصارف غير قادرة على توفير أية مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنت قيمتها.