فرنسا تصنّف لبنان بـ”الدول الخضراء”: الوباء أكثر انحساراً

وفي إطار تشجيع السكان على التلقيح في المناطق المترددة، تنطلق يوم الأحد المقبل، في 6 حزيران، حملة التلقيح بلقاح فايزر، في بعض المراكز في عكار وبعلبك الهرمل والبقاع، للفئات العمرية التي تزيد عن ستين عاماً، على ما رست عليه بورصة “ماراتون فايزر”، وفق ما أعلنت وزارة الصحة. وقد حالات مشاكل لوجستية وأخرى تتعلق بكميات اللقاحات دون تنظيم الماراتون الموعود على مستوى لبنان. وخصصت الوزارة بعض المراكز في البقاع: مستشفى بعلبك الحكومي والهرمل الحكومي، وزحلة الحكومي ومشغرة الحكومي وراشيا الحكومي. وبعض المراكز في عكار: مستشفى حلبا الحكومي ومستشفى الحبتور وسيدة السلام.

مؤشرات كورونا

وفي جديد عداد كورنا سجل لبنان 5 وفيات و223 إصابة جديدة، بينها 24 لوافدين من الخارج، رفعت العدد التراكمي للإصابات إلى 541232، والوفيات إلى 7752، منذ شباط 2020. وسجل القطاع الصحي إصابتين جديدتين، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة، الجمعة في 4 حزيران.

إلى ذلك وصل عدد الفحوص التي أجريت إلى 16525 ألف فحص، خفضت نسبة الفحوص الموجبة التراكمية إلى 2.2 في المئة. أما نسبة الحدوث لكل 100 ألف شخص فانخفضت إلى 63، فيما نسبة الوفيات لكل عشرة آلاف شخص فمستقرة عند 2 فقط. بالموازاة استقر عدد المرضى في المستشفيات على 211 حالة، منها 109 في العناية المركزة، ويحتاج 46 لتنفس اصطناعي.

حملة التلقيح

على مستوى حملة التلقيح غابت مؤشرات عدد الذين تلقوا اللقاح يوم أمس عن التقرير، بسبب الأعطال التي تحصل على المنصة. لكن بلغ عدد الجرعات المنفذة حتى اليوم، نحو 847 آلاف جرعة، منها نحو 643 ألف جرعة فايزر، ونحو 122 ألف جرعة أسترازينيكا، ونحو 72 ألف جرعة سبوتنيك، ونحو 7 آلاف جرعة سينوفارم. أما عدد المسجلين الجدد على المنصة لتلقي اللقاح فوصل إلى 12904 شخصاً جديداً، رفعت إجمالي المسجّلين عليها إلى نحو مليون و577 ألف شخص، ما نسبته 22.9 في المئة من إجمالي عدد السكان.

إجراءات للمسافرين

بدورها، عممت مديرية الطيران المدني على شركات الطيران العاملة في مطار بيروت التقيد بالتدابير الجديدة حول المسافرين من المملكة المتحدة والبرازيل، وذلك بعدما أجرت بعض الاستثناءات على التدابير السابقة. وطلبت من جميع الراكب الراغبين بالسفر إلى لبنان من هذين البلدين (ليس الركاب العابرين عبر هذين البلدين) أن يكون لديهم حجز فندقي في أحد الفنادق المخصصة من وزارة الصحة للحجر الصحي لمدة خمسة أيام.