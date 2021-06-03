الأسرع منذ 3 سنوات.. السعودية تحقق ارتفاعا في نشاط “القطاع غير النفطي”

قالت وكالة “بلومبرغ” الخميس إن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تحسن بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال الشهر الماضي، مستفيدا من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا.

وارتفع استطلاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة، الذي تصدره مجموعة شركة “آي أتش إس ماركت”، إلى أعلى مستوى منذ يناير، مدعوما بزيادة الأعمال الجديدة وارتفاع طلبات التصدير.









وتقول بلومبرغ إن هذه الزيادة كانت الأسرع منذ ديسمبر عام 2017.

وأضافت أن العمالة في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، حققت أيضا ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي مع قيام بعض شركات القطاع الخاص بتوسيع قدراتها.

وفي الإمارات المجاورة قالت بلومبرغ إن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي تحسن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفع الطلب المحلي، واستمرت أرقام الوظائف في الانخفاض مقابل ارتفاع مستويات الإنتاج.

وفي مصر، أشارت بلومبرغ إلى حصول مزيد من التدهور في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، مما أدى إلى استمرار الانكماش المستمر منذ نهاية عام 2020.