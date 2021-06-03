حماس تحاول إثارة الاضطرابات في الضفة لتحقيق مكاسب سياسية

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن عدد من القيادات الفلسطينية حذرت من محاولات إضافية من جانب حماس لتحريض الفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل تعزيز نفوذها والقضاء على القاعدة الداعمة لفتح والسلطة الفلسطينية.









وقال مصدر فلسطيني مسؤول إنه وبعد جهود كبيرة بذلتها حماس في المواجهة مع الاحتلال تحاول حماس بذل جهود مماثلة للسيطرة على الضفة الغربية حتى لا يتم اتهامها بالفشل في مواجهة إسرائيل.

وتستغل حماس ، والحديث للمصدر ، الأيام السياسية والأحداث المختلفة لمحاولة زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية. اللافت أن غالبية الفلسطينيين يقفون وراء السلطة الفلسطينية وأفعالها ، وليس لديهم نية لزعزعة الواقع الحكومي والأمني في المنطقة.