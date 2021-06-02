أرسلان أول مسؤول لبناني في ضيافة الأسد بعد إعادة إنتخابه

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني أن رئيس الحزب طلال أرسلان زار صباح اليوم، رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشّار الأسد، في قصر المهاجرين في دمشق، وعرض معه الأوضاع الراهنة إقليمياً ودولياً.

وتقدّم أرسلان بالتهنئة للرئيس الأسد بعد الفوز الكبير الذي حقّقه في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكّداً أنّ النتيجة الطبيعية التي تحقّقت في هذا الإستحقاق والناتجة عن إرادة الشّعب السّوري الذي حسم خياراته منذ اليوم الأوّل للمؤامرة الكونية على سورية، تُلزم دول العالم أجمع بالعودة إلى سورية، وهذا ما بدأنا نشهده في الأشهر الأخيرة من خلال اللقاءات العلنية منها والسّرية التي تحصل مع القيادة السورية.









وتمنّى أرسلان للرئيس الأسد ولسورية مزيداً من التقدّم والإزدهار والأمن والإستقرار.