بالتعاون مع القاهرة… جهود فلسطينية حثيثة لتنظيم عملية إعادة إعمار غزة

خاص – بيروت أوبزرفر

باتت قضية إعادة إعمار غزة واحدة من أهم القضايا السياسية على الساحة، خاصة عقب الاجتماع الذي عقده الوزير عباس كامل أخيرا مع الرئيس محمود عباس ، وهو الاجتماع الذي تم خلاله الاتفاق على بذل كل الجهود اللازمة من أجل إعادة إعمار غزة بصورة سريعة وشفافة.









وتشير صحيفة القدس الفلسطينية في تقرير لها إلى أهمية هذه الزيارة التي قام بها وزير المخابرات المصري ، وهي الزيارة التي تتزامن أيضا مع تحركات مهمة يقوم بها رئيس الوزراء محمد آشتية والذي يزور عدد من الدول العربية الأن وعلى رأسها الأردن وقطر والكويت.

وتهدف هذه التحكرات بالطبع إلى مساعدة السلطة في عملية أو منظومة إعادة إعمار غزة ، والعمل جديا على تنسيق تحويل الأموال إلى غزة بصورة تتم تحت إشراف السلطة الفلسطينية الساعية جديا إلى أن تكون منظومة إعادة الإعمار تحت إشرافها.

جدير بالذكر أن عدد من الصحف والتقارير الفلسطينية أبرزت أهمية الزيارة التي قام بها رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، اللواء عباس كامل إلى قطاع غزة، أمس الإثنين.

ونوهت صحيفة الحياة الجديدة إلى أن رئيس جهاز المخابرات أجتمع مع قادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية في القطاع، حيث ناقشوا ملفات عدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن الوفد عقد سلسلة اجتماعات مطوّلة مع قيادة حركة “حماس”، وتحديدًا مع رئاستها في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماعات ناقشت الملفات الأكثر تعقيدًا، وهي وقف إطلاق النار وتثبيته على الأرض، وإعادة الإعمار، إضافة إلى مطالب المقاومة الفلسطينية التي اندلعت بسببها المواجهات، لا سيما الاعتداءات في القدس المحتلة.