فريق “هامربي” يرفع العلم الفلسطيني خلال تتويجه بكأس دوري كرة القدم السويدية

حمل لاعبو فريق كرة القدم السويدي “هامربي” العلم الفلسطيني، خلال تتويجه بالفوز بكأس دوري كرة القدم السويدي، تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وتفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع خطوة رفع العلم الفلسطيني في الملعب السويدي، وتداولوا الصور بشكل كثيف خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك في أعقاب انتهاء موجة التصعيد التي شهدها قطاع غزة منتصف الشهر الجاري، وما سبقها من اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، ومحاولات الاحتلال طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

اللفتة التي قدمها فريق “هامبري” ليست الأولى التي تقدمها فرق رياضية دولية، إذ حمل لاعبا ليستر سيتي حمزة شودري وويسلي فوفانا علم فلسطين خلال احتفالاتهما بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي في 15 مايو/أيار الجاري، وهو ما نال إشادات واسعة على مواقع التواصل.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر لحظة حصول النجم الجزائري رياض محرز على علم فلسطين ليرفعه في ملعب الاتحاد أثناء تتويج فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في 25 مايو/أيار الجاري.