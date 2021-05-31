السنيورة: لا إعتذار للحريري ولا إستقالة من المجلس

أشار الرئيس فؤاد السنيورة الى ان “هناك رئيس مكلّف والدستور ليس “خرقة” نلعب بها كما نريد وبالتالي نحن ملتزمون باحترام الدستور”.

وأكد السنيورة في حديث لـ”الجديد” ان “رؤساء الحكومات السّابقون يقفون الى جانب الرئيس المكلف وهو مستمر في اداء مهمته ومن يعطل هو من يقف ضد الدستور”.









وقال: “لا اعتذار للرئيس المكلف ولا استقالة من مجلس النواب وكل ما يحصل هو الهاء للناس ومحاولة ذر الرماد في العيون وكأن من يعطل هو الرئيس المكلف بينما من يعطل هو رئيس الجمهورية”.

واضاف: “وضعنا الرئيس الحريري بأجواء لقائه مع الرئيس بري ونحن كرؤساء حكومة سابقين نقف مع الدستور كما الرئيس بري ولم نختلف معه أبدا”.