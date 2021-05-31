لقاءٌ بين الخليلين وباسيل!

افادت معلومات “الجديد” أن فريق رئيس الجمهورية ينتظر ما يحمله اجتماع اليوم بين الخليلين المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حسين الخليل والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل ورئيس لجنة الارتباط في “حزب الله” وفيق صفا مع النائب جبران باسيل فاذا كان الاجتماع ايجابياً فان الرئيس بري سيتوجه غداً الى بعبدا للقاء الرئيس عون والتحضير لزيارة الحريري الى القصر الجمهوري الاربعاء واذا لم يكن الاجتماع اليوم ايجابياً فان زيارتي بري والحريري الى بعبدا لن تحصلا.

توازيا، افادت معلومات ال mtvان الخليلين وصفا قدّموا لباسيل بعض الأفكار التي طُرحت في لقاء بري – الحريري وكان اتفاق على مواصلة المشاورات.









وكانت مصادر قناة “المنار” لفتت الى “لقاء يجمع الخليلين (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل) والحاج وفيق صفا والوزير السابق جبران باسيل في دارته في البياضة”.