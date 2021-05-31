جهود سياسية للنهوض بأوضاع غزة

خاص – بيروت أوبزرفر

تتواصل ردود الفعل عقب الزيارة التي قام بها رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل إلى غزة ، وفي هذا الإطار قال مصدر رفيع في حماس إن بعض من قيادات حركة حماس وعلى رأسها خليل الحية يرفضان نية الأردن المشاركة في عملية إعادة إعمار القطاع.









وبحسب مصادر سياسية عربية رفيعة تحدثت لبيروت أوبزرفر ، فإن حماس تتحفظ على بعض من السياسات التي أنتهجتها الأردن مؤخرا ، وهو ما بات واضحا خلال التصعيد الأخير والحرب الإسرائيلية على غزة ، وهي الحرب التي أتت في إطار عملية أطلثت عليها القوى الفلسطينية مصطلح سيف القدس.

وتكلل هذا أيضا برفض العاهل الأردني الملك عبد الله طلبا حمساويا بإعادة أفتتاح مكاتب حركة حماس من جديد ، وفي هذا الصدد قال مصدر فلسطيني أن حماس تحاول أن تدفع بالأردن إلى خارج القدس منذ بدء هذه العملية العسكرية ، وهو ما أشارت إليه بعض من القيادات الأمنية والسياسية المصرية صراحة على لسان قيادات حركة حماس.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه يقوم بزيارة إلى الأردن ، وهي الزيارة التي اتفق فيها مع المملكة على دعم العلاقات المشتركة والنهوض بأفق التعاون بين السلطة الفلسطينية وعمان بالمستقبل.