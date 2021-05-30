نبيه بري الثمانيني المحنّك الذي يطرح مبادرة اللحظة الأخيرة

لا يختلف اثنان في لبنان على أن رئيس حركة “أمل” ورئيس مجلس النواب اللبناني دون انقطاع منذ العام 1992 نبيه بري هو بالفعل صمام أمان البلد، فعندما تصل الأمور إلى أقصى درجات التعقيد فإن “الاستيذ” قادر على “إخراج أرنب” من كمّه لكي تصفى القلوب ويسير القطار على السكة، وهو لهذه الغاية لا يتردد في تسمية الأشياء بأسمائها كما فعل في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب الذي انعقد لتلاوة ومناقشة الرسالة “الفخ” التي أرسلها رئيس الجمهورية ميشال عون “لحثهم” على نزع التكليف الممنوح لرئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.









ولم يكن خافياً أن بري كان الداعم الأول والرئيسي لعودة الحريري على رأس حكومة “مهمة” تتبنى تطبيق الإصلاحات التي وردت في المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته لبنان عقب الانفجار الكارثي الذي أصاب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، كما كان ولا يزال من أكثر المتمسكين بتطبيق المبادرة الماكرونية إلى جانب صديقه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

من يسمي الوزراء المسيحيين؟

بري يدعم عودة الحريري على رأس حكومة “مهمة” تتبنى تطبيق الإصلاحات التي وردت في مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون لدى زيارته لبنان عقب الانفجار الكارثي الذي أصاب مرفأ بيروت

وبعد سبعة أشهر ونيف على تسمية غالبية نيابية للحريري لتشكيل الحكومة العتيدة، وبعدما اعتقد كثيرون أن هذه الحكومة ستتشكل في ظرف أسبوع على الأكثر كما أعلن بري نفسه لدى خروجه من القصر الجمهوري عقب الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها عون، لا تزال الأمور تراوح مكانها إن لم يكن قد تجمّدت في ظل الاتهامات المتبادلة بين عون والحريري بتعطيل التشكيل.

وفيما بات واضحاً أن لا رغبة لدى عون في أن يجلس إلى طاولة مجلس للوزراء يكون فيها الحريري رئيساً للحكومة ولا تكون فيها لصهره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حصة وازنة انطلاقاً من مقولة سابقة له جرى ترويجها قائمة على معادلة “سعد وجبران جوا سوا أو برا سوا”، فإن حجة الحريري لعدم تمكنه من تشكيل الحكومة إلى غاية اليوم هي أنه ملتزم بالمبادرة الفرنسية التي تنص على أن تكون الحكومة العتيدة “حكومة مهمة” من ذوي الاختصاص من غير الحزبيين، ولا ثلث معطلاً فيها لأي فريق سياسي، ويتهم عون وباسيل بأنهما منذ تكليفه يضعان العوائق أمام التشكيلة للحصول على الثلث المعطل فيها.

بري قادر على “إخراج أرنب” من كمّه، عندما تصل الأمور إلى أقصى درجات التعقيد، لكي تصفى القلوب ويسير القطار على السكة، وهو لهذه الغاية لا يتردد في تسمية الأشياء بأسمائها كما فعل في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب

وإلى جانب الثلث المعطّل تمسّك عون وباسيل بـ”حق” تسمية كل الوزراء المسيحيين في الحكومة الأمر الذي يصب وفق منطق الحريري في الخانة نفسها للحصول على الثلث المعطّل.

ساءت العلاقة بين عون والرئيس المكلف بعدما زار الحريري القصر الجمهوري 19 مرة للبحث في التشكيلة التي كان قد قدمها من 18 وزيراً من غير الحزبيين ومن الأخصائيين ومن دون ثلث معطل، ووصل الأمر إلى حد التخاطب بينهما عبر البيانات والوسائل الإعلامية ما أثار حفيظة الفرنسيين الذين أوفدوا وزير خارجيتهم جان إيف لودريان إلى بيروت لإسماعهم كلاماً غير مسبوق وتحميلهم مسؤولية انهيار البلد، ناهيك عن استياء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي كان يميل إلى تحميل عون وباسيل مسؤولية التعطيل.

وفي خطوة بمثابة “فخ” وجه عون رسالة إلى مجلس النواب عبر رئيسه استناداً لحق منحه إياه الدستور، من أجل حث المجلس للضغط على الحريري ليقدم على تشكيل الحكومة، لكنها في الواقع كأنها تطلب من المجلس نزع التكليف الممنوح للحريري من النواب لتشكيل الحكومة، علماً أنه لا يمكن للمجلس اتخاذ أي خطوة إجرائية في هذا المجال. لكن بري بحكمته وحنكته السياسية ووعيه بما يمكن أن ينتج عن أي خطوة في هذا الاتجاه، سارع إلى رفع “البطاقة الصفراء” في وجه عون والحريري على حد السواء من خلال التوصية التي تلاها عقب انتهاء جلسة مناقشة رسالة عون.

كواليس بري