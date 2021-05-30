وهاب: سعد الحريري أصبح عبئاً على لبنان.. لا يمكنه أن يكون رئيساً للحكومة بدون موافقة السعودية

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في مقابلة له ضمن برنامج “عالحرف” مع نانسي السبع أن “سعد الحريري لا يمكنه أن يكون رئيساً للحكومة بدون موافقة السعودية وأصبح اليوم عبئاً على لبنان”.

ولفت وهاب أن “سني مختلف مع السعودية ورئيس حكومة دخل في مؤامرة ضد الملك سلمان صراعات داخلية بالسعودية لا يمكنه أن يكون رئيسا للحكومة، والمملكة لن تدعم لبنان بوجود الحريري في رئاسة الحكومة”.









وتابع “أتمنى على الفرنسيين أن يركبوا مبادرتهم على غير الحريري وعليه لن تمشي المبادرة”.

وأضاف وهاب “أدعو الحريري لتشكيل الحكومة ولكني غير متفائل بتشكيلها ويمكن أن تكون تتشكل بدون الحريري”.

واعتبر وهاب أنه “كان على الرئيس ميشال عون أن يكون رئيساً منذ 15 عاماً لأن المعطيات كانت مختلفة، ونحن نظلم رئاسة الجمهورية والرئيس المقبل لأنه يفتقد للصلاحيات”.

وشدد وهاب “لم يخذلني عهد الرئيس عون ولكن كل الفريق السياسي لأنه يفتقد للصلاحيات التي نسفها اتفاق الطائف”.