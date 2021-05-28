إليسا تقبل اعتذار #سمير_صفير!

غردت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على “تويتر” مهنئةً الملحن والناقد الفني سمير صفير بالإفراج عنه من السجون السعودية حيث أمضى 50 يوماً.

وتغريدة إليسا التي قالت فيها “الحمدلله عالسلامة سمير صفير. ما بحياتنا منتمنى الأذى لأي حدا وفرحت بكلامك النابع من شخص تصالح مع ذاته.. شكراً على اعتذارك والله يوفقك وأكيد لازم كلنا نحب بلدنا بصدق مش بتفرقة” جاءت كرد أنيق على الاعتذار الذي قدمه صفير عقب الإفراج عنه، عقب شتمه عددا من الفنانيين ووصفهم بصفات غير لائقة، من بينهم إليسا.









الحمدلله عالسلامة @sfeirsamir

ما بحياتنا منتمنى الأذى لأي حدا وفرحت بكلامك النابع من شخص تصالح مع ذاتو. شكرا على اعتذارك والله يوفقك وأكيد لازم كلنا نحب بلدنا بصدق مش بتفرقة — Elissa (@elissakh) May 27, 2021

وقدّم صفير اعتذاره من مطار بيروت من خلال تصريح إعلامي لكل من أساء إليهم من الفنانين وبينهم إليسا التي سبق ووصفها بـ”ملكة النشاز”، ونجوى كرم التي قال عنها “أبوط”، وهيفا وهبي التي قال إنها “صفر مسدّس”.

ولفت صفير إلى أن الشاعر نزار فرنسيس، الذي لم يسلم من إساءاته، طوى الصفحة وتوجّه إلى المطار لاستقباله، الأمر الذي ترك أثراً طيّباً لدى صفير الذي قال “لم أستوعب نزار ولكنه كان متفهّماً “.

وأضاف “أشكر السعودية لأنها أعادتني الى وعيي، وأنا لست قاضياً ولا ديّاناً وكنت قاسياً بعباراتي”.

وفيما إذا كان سيغنّي مجدداً لسياسيين في إشارة إلى الرئيس ميشال عون قال “غنّيت كثيراً لسياسيين ولم أخطىء في آرائي بل في أسلوب دفاعي عن آرائي وسأعود الى الموسيقى وعالم الجمال”.