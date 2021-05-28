العماد عون: الجيش مستمر بأداء مهامه بدقة وحرفية رغم تأثره بالأوضاع الاقتصادية

أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن الجيش اللبناني مستمر بأداء مهامه بدقة وحرفية لضبط الأمن وحماية الاستقرار، وذلك رغم تأثره بالأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا.

وفي ختام التمرين المشترك Resolute Union 2021 الذي استمر 12 يوماً وشاركت فيه وحدات من الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني، نوّه العماد عون بمستوى التدريبات والمهارة التي تجلّت في أداء العسكرين.









وشكر الجيشين الأميركي والأردني على التعاون المشترك مع الجيش اللبناني، مشيرا الى أن هذا التعاون قدم نتاج خبرات هذين الجيشين ومهارات عناصرهما الى جيشنا ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز قدراته وإمكاناته. وإذ أشاد بالعلاقة المميزة التي تجمع الجيش اللبناني بالجيشين الأردني والأميركي، اعتبر أن التدريب هو عصب الجيوش.