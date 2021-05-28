الإمارات تمنح جنسيتها للفنان السوري ياسر العظمة

منحت الحكومة الإماراتية، جنسيتها للفنان السوري الشهير ياسر العظمة، بحسب ما أعلن الأخير عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وقال العظمة في منشور عبر صفحته: “إنها الإماراتْ … شمسُ الخليجِ الساطعة.. تحتضنُ المهاراتْ … والمواهبَ المبدعة.. شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية”.









وأضاف الفنان البالغ من العمر 79 عاما: “فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة . وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات. حفظ الله سموه وحفظ شعب الإمارات الشقيق”.

وبالإضافة إلى العظمة، منحت الإمارات الإقامة الذهبية لطيف من الفنانين السوريين، مثل “تيم حسن، قصي خولي، كاريس بشار، مها المصري، سحر فوزي، ديما الجندي، وناظلي الرواس، وناصيف زيتون، والمخرج السدير مسعود”.

وفي كانون ثاني/ يناير الماضي، أعلن حاكم دبي محمد بن راشد إتاحة فرصة التجنيس لفئات مختلفة، وبشكل غير مسبوق.

وقال حاكم دبي إنه “بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله.. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم”.

وتابع بأن “الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”.

وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. وتعد هذه خطوة نادرة في دول الخليج حيث إمكانية منح الجنسية محدود للغاية.

ويعيش في الإمارات حوالي عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم.