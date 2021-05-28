ما زالت لا تعلم بوفاة زوجها سمير غانم.. هذه آخر تطورات صحة دلال عبد العزيز

ما زالت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، كما أنها لا تعلم بوفاة زوجها الراحل سمير غانم، الذي وافته المنية قبل نحو أسبواع، متأثرا بإصابته بالفيروس.

وقال رامي رضوان صهر الراحل، إن ابنتي الفقيد دنيا وإيمي متواجدتان إلى جانب والدتهما المريضة دلال عبد العزيز، وأكد أن الأخيرة ما زالت لا تعلم برحيل زوجها.









كما كشف أن حالتها الصحية ما زالت على حالها، مؤكداً تعافيها من فيروس كورونا وفق التحاليل الأخيرة التي جاءت سلبية، إلا أنها اليوم تحت تأثير أعراض ما بعد الوباء، وهي أعراض لا علاج لها بل مجموعة من الأدوية قد تساعد على الشفاء.

وشدد على أن حالتها الصحية حرجة، وتكاد تكون أصعب من أيام الإصابة بكورونا نفسها.

وأضاف رضوان أن حالة دلال الصحية تفرض على العائلة التعامل معها بشكل طبيعي، وارتداء ثياب ملونة، كي لا تشعر بوفاة زوجها، لأن ذلك قد يسبب لها انتكاسات صحية جديدة، مؤكداً تواجده ومعه الفنان حسن الرداد زوج إيمي، إلى جانبها طوال اليوم.

إلى ذلك، لفت رضوان إلى أن العائلة تلقت كماً كبيراً من الرسائل للاطمئنان على صحة الفنانة دلال، شاكراً الجميع على المحبة.