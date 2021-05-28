“المركزي” سيبيع الدولار للمصارف على منصّة “صيرفة” بـ 12 ألف ليرة

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع الدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصّة “صيرفة” بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد.

استناداً إلى ما تقدّم، يُطلب من المشاركين الراغبين في تسجيل كل الطلبات على المنصة اعتباراً من الاثنين 31 أيار 2021 لغاية الاربعاء 2 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً.









سيتم تسوية هذه العمليات يوم الخميس 3 حزيران 2021. تدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً.

مع الاشارة الى انه تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة.