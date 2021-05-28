بوتين: جربنا أحدث الأسلحة في عمليات بسوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جيش بلاده جرب أحدث الأسلحة التي يمتلكها وأثبت مواصفاتها “الفريدة” في عمليات نفذها ضد “الإرهابيين” في سوريا.

جاء ذلك في اجتماع عقده، الخميس، مع المسؤولين عن تطوير الصناعات الدفاعية وقادة بالجيش الروسي في مدينة سوتشي.









وأفاد بوتين أن تحليل الصراعات العسكرية في السنوات الأخيرة وتجارب الجيوش الرائدة عالميا، أظهر مدى ضخامة الدور الذي تلعبه الصواريخ الجوالة والذخائر الموجهة على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن الجيش الروسي “يمتلك أحدث الصواريخ الجوالة بعيدة المدى وراجمات الصواريخ والقنابل الموجهة، التي تمتلك مواصفات فريدة، تجعلها أفضل من نظيراتها الأجنبية”.

وأضاف: “تم تأكيد هذه المواصفات في أعمال عسكرية حقيقية أثناء العمليات التي جرى تنفيذها ضد الإرهابيين في سوريا”.

وأكد الرئيس الروسي على أهمية الحفاظ على وتيرة إنتاج الأسلحة الحديثة لاستخدامها واختبارها في التدريبات العسكرية خلال السنوات القادمة.