علّوش: بعد عودة الحريري الحكومة بالساعات لا بالأيام

اعتبر نائب رئيس ​تيار المستقبل​ ​مصطفى علوش​، في مداخلة تلفزيونية، أن “التواصل بين رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ دائم والحراك القائم قد يكون مخرجا لانتاج حكومة والمهل قد تكون بالساعات لا بالايام لتبيان الخيط الابيض من الاسود”، لافتا الى أن “عودة الحريري الى ​بيروت​ مرتقبة بين اليوم وغدا ولا انصحه بالاعتذار حاليا”.

وأوضح علوش تعليقًا على كلام ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ حول السفير ​مصطفى أديب​، أن “كلامه مهم ومتوازن لكن بالنهاية الحريري ليس فقط رئيسا مكلفا بل رئيس تيار المستقبل والطريقة التي يعامل فيها السفير أديب غير الطريقة التي يفترض ان يعامل بها الحريري”.









المركزية