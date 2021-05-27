علّوش: بعد عودة الحريري الحكومة بالساعات لا بالأيام

اعتبر نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش، في مداخلة تلفزيونية، أن “التواصل بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري دائم والحراك القائم قد يكون مخرجا لانتاج حكومة والمهل قد تكون بالساعات لا بالايام لتبيان الخيط الابيض من الاسود”، لافتا الى أن “عودة الحريري الى بيروت مرتقبة بين اليوم وغدا ولا انصحه بالاعتذار حاليا”.
وأوضح علوش تعليقًا على كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حول السفير مصطفى أديب، أن “كلامه مهم ومتوازن لكن بالنهاية الحريري ليس فقط رئيسا مكلفا بل رئيس تيار المستقبل والطريقة التي يعامل فيها السفير أديب غير الطريقة التي يفترض ان يعامل بها الحريري”.
المركزية