عون يرقّي والد مراسلة “الجديد” راشيل كرم العقيد المتقاعد منذ 20 عاماً.. إلى عميد

في خطوة بدت غريبة ومستهجنة، فوجئ اللبنانيون بانتشار خبر في السوشال ميديا، مفاده أن رئيسي الجمهورية والحكومة وقعا مرسوم ترقية عقيد إلى رتبة عميد، وذلك بمفعول رجعي يعود إلى العام 2000، وذلك على أساس التدبير الرقم 3، حيث أن العميد سيتقاضى فروقات الراتب بين عقيد وعميد منذ 21 عاماً.

اليوم وقع رئيسا الجمهورية والحكومة مرسوم : ترقية عقد لرتبة عميد وانما بمفعول رجعي منذ العام ٢٠٠٠ ، وذلك على أساس التدبير رقم ٣ ويتقاضى فروقات بين رتبة عقيد وعميد بمفعول رجعي، منذ ٢١ عاما بدون حكم قضائي!!

علما أنه أحيل الى التقاعد منذ ٢٠ عاما فصدرت ترقيته اليوم بمفعول رجعي! pic.twitter.com/guYsdM0MvH





— صَادِقْ عَلَوِيَّة (@Sadekalawieh) May 26, 2021

العقيد هو ميشال جورج كرم، والد مراسلة تلفزيون “الجديد” راشيل كرم، الذي كان قد أحيل على التقاعد في العام 2000 برتبة عقيد وقدم طعناً إلى مجلس شورى الدولة، يطلب فيه ترقيته إلى رتبة عميد وتصفية حقوقه على أساسها، إلا أن مجلس شورى الدولة كان قد رد المراجعة شكلاً لعدم قابلية قرار أمين عام مجلس الوزراء للطعن. اليوم، صدر مرسوم يحمل الرقم 7796 ألغي بموجبه المرسوم رقم 2213 تاريخ 1/2/2000 ورقّي ميشال جورج كرم إلى رتبة عميد.

الأسوأ في مرسوم العقيد المتقاعد الذي رقي الى عميد بعد ٢١ سنة من تقاعده , انه سبق ان طعن العقيد أمام مجلس شورى الدولة وصدر حكم عن مجلس الشورى بأنه لا يحق له ذلك !

المخالفات ع مد عينك والنظر .

قرار رقم ٩٩/ ٢٠٠١ . الحكم 👇 pic.twitter.com/2S0vRt1fwJ — صَادِقْ عَلَوِيَّة (@Sadekalawieh) May 26, 2021

واعتبر متابعون في مواقع التواصل أن ما حدث هو فضيحة ارتكبها “العهد القوي” وبأن الإعلامية راشيل كرم استعملت نفوذها لتحصيل الترقية لوالدها. رداً على الادعاءات، قامت راشيل كرم بنشر مستندات تثبت أن والدها قد تخلى عن حقوقه المادية المترتبة على المرسوم.

حمدالله بعد ٢١ عاماً من الظلم في زمن السوريين،حُرم والدي من رتبة العميد المستحقة كغيره من دورته فحصلت تسوية ادارية وعاد حقه

الاهم ليلي عم بجرّب "يمرّك":

الوالد متنازل عن حقوقه المادية كاملةً ومع مفعولها الرجعي ولم يكلّف خزينة الدولة ليرة لبنانية ولا ليرة🤷🏼‍♀️#لا_يموت_حق_وراءه_مطالب pic.twitter.com/LgA52ccp0o — 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) May 26, 2021

عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، صادق علوية، اعتبر أن المرسوم مخالف للقانون، حيث أن إلغاء مرسوم صادر في العام 2000، لا يكون إلا في حال صدور حكم عن مجلس شورى الدولة وهو ما ليس متوافراً في هذه الحالة. ولا يذكر مرسوم الترقية اليوم، في نصه، أي تنازل من العميد كرم عن حقوقه المادية ويرتب على الدولة، بحسب علوية، إعادة احتساب التعويض والرواتب التقاعدية. في حين أن راشيل كرم غرّدت وسجلت فيديو، للردّ على المنتقدين بالقول إن والدها متنازل عن حقوقه المادية ولم يكلف الدولة ولا ليرة.

يمكن يكون تنازل عن فرق التعويض من 2000 لليوم، بس ما في يتنازل للمعاش المستقبلي عن الفرق بين رتبة عقيد وعميد،، يعني هلق صار بيقبض معاش عميد متقاعد مش عقيد متقاعد.

هلق يمكن يكون عنجد إنظلم وبيستحقها بس عبر شورى الدولة بقدم طعن وبياخذ حقه بالمحاكم.

الفكرة هلق عرفنا ليه عم تمسح جوخ — Le Pilot حساب جديد (@aviator_b737) May 27, 2021

بالمستندات بالتعليق الاول وبالفيديو رح ردّ عحفلة التشويه والكذب الصايرة بمرسوم والدي ترقية رتبة عميد.

معيب الظلم مرة ثانية بس مش بريء يلي صار من لعب على وتر الناس هيك!

متنازل عن حقه المادي(وإن حقّ)والتسوية الادارية قانونية وحقّ

عم منثور ضد الظالمين او الحق!

يرجى الريتويت للحقيقة pic.twitter.com/TxvkGoALr5 — 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) May 27, 2021

وأثار المرسوم استياءً لدى المتابعين في مواقع التواصل، اعتبر العديد منهم أن القرار استنسابي، حيث أن الظلم قد لحق بالعديد من الموظفين على مدى الأعوام العشرين الماضية وقبلها، فهل سيتم إنصاف الجميع؟ أم أن الأمر محصور في العميد ميشال كرم؟ وماذا عن مرسوم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، والقابع في أدراج القصر الجمهوري؟ ثم أن المشاكل في لبنان لا تعد ولا تحصى، من الدواء إلى الوقود وغيرها، هل نسي رئيس الجمهورية كل ما يمر به البلد وركز اهتمامه على عقيد متقاعد منذ 21 عاماً ليقوم بإنصافه؟

هلق مبروك للوالد بس هل يا ترى راح يعملو هيك مع الكل او بس الناس اللي بسمنة؟ استغنى او ما استغنى عن تعويضاته راح يصير يقبض التعويض على اساس عميد مش عقيد و كمان مبروك عليه بس الكل يتعاملو نفس الشي ساعتها منقلك معك حق بس هلق ضبي التويت تبعك لأنه منعرف شو بتمسحي جوخ يلا — Zahi (@Zahi52017845) May 27, 2021

العالم عم تقتل بعضها و تقوص ع بعضها ع محطات البنزين.

و فخامتوا شاغل بالو ب عميد متقاعد من ٢٠ سنة.#فييييق#لبنان_بعهد_الانهيار — Nader|| ﮼الاطرش (@_NaderElatrache) May 27, 2021

مرسوم لواحد متقاعد من ٢١ سنة بيمضيه ميشال عون وبيعطي رتبة عميد

بس مرسوم ٥٠٠ شاب وصبية ناجحين بمجلس الخدمة المدنية ما بيمضيه فخامته

حق سيادة العميد اهم من حق الناس والشباب

قال وبتطلع عالتلفزيون بتنظر علينا https://t.co/JijC5cwPm0 — إبراهيم (@thegodfatherr01) May 26, 2021

المدن