تحذيرات للسلطة الفلسطينية من زيادة نفوذ حركة حماس في الضفة الغربية والقدس

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن عناصر استخباراتية عربية التقت بممثلي السلطة الفلسطينية في الأيام الأخيرة ، وهي اللقاءات التي عبر فيها بعض من اللواء المسؤولين عن ملف فلسطين في هذه الأجهزة صراحة عن مخاوفهم من سيطرة هادئة لحركة حماس في الضفة الغربية.









وبحسب المعلومات التي تلقتها مصادر عربية موثوقة وحصل عليها بيروت أوبزرفر، فإن حماس تحاول كسب المزيد من الشعبية في ظل التأييد الشعبي للحركة عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وقال مصدر فلسطيني لبيروت أوبزرفر أن حملة التحريض التي تقوم بها حماس ضد قيادة السلطة الفلسطينية ، والتي استخدمها حتى جبريل الرجوب القيادي في فتح ، تستند إلى نشطاء حماس في الضفة الغربية الذين يتلقون المساعدة من الخارج.

وقال أحد رؤساء الأجهزة الأمنية العربية أن تركيا تساعد حماس في إقامة نشاطها في القدس الشرقية ، في محاولة لدفع نفوذ الأردن إلى الخارج في هذه المنطقة.