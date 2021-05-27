الإعلامية جيسيكا عازار ستدخل القفص الذهبي واسم شريك حياتها يثير اللغط

تستعد الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار التي تتولّى تقديم برنامج “Forty” على شاشة “MTV” لدخول القفص الذهبي من السيد محمد صوفان الذي تعرّفت إليه بحسب قولها في حفل زفاف، واصفة إياه بأنه “رجل بكل معنى الكلمة”، ومتحدّثة عن اقتراب موعد زفافها من صوفان والبدء بالتصوير والتجهيز والديكور.

غير أن المفارقة أن اسم محمد صوفان اختلط على القيادي في التيار الوطني الحر ناجي حايك الذي اعتقد أنه نجل أحمد صفوان، أبرز وجوه حرب السنتين في النبعة، مذكّراً بكلمات أغنية أطلقت حوله في حينه تحت عنوان “جيب المدفع بو أنطون”.









وقد ردّت جيسيكا على حايك بقولها: “الحرب الأهلية انتهت عند الناس لي في براسها عقل. وطبيعي ما تكون انتهت عندك وعند امثالك. وبيّ الشخص يللي اخترت يكون شريك حياتي هوي “حسن صوفان مش أحمد صفوان” يعني حضرتك مكذّب بالإسم وبالعيلة”.

وأضافت: “محمد حسن صوفان طلب إيدي لزواج طبيعي بين إنسانين، وما دخل بدبابات عالأشرفية ليخطفني”. وختمت: “فعلاً صدق المتنبي: لكلّ داء دواء يستطاب به إلا الحماقة أعيت من يداويها”.