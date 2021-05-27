سمير صفير من المطار: سئلت إذا كانت لي علاقة بالجناح العسكري لحزب الله

وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط آتية من المملكة العربية السعودية، وعلى متنها الملحن اللبناني سمير صفير ، واستقبله في صالون الشرف في المطار النائب سليم عون والملحن نزار فرنسيس وعدد من افراد عائلته .

وفي تصريح للجديد، قال صفير: “من أنقذني فخامة رئيس الجمهورية واللواء عباس ابراهيم والقوى الأمنية قائد الجيش جوزيف عون واللواء طوني صليبا و”الجديد” فاجأتني وساندتني ولم تتركني”.









وقال صفير: “لم أكن أتخيل أن أتعرض لهذا الموقف وأنا أحترم كل بلد أزوره ولكن اللعبة السياسية في لبنان معروفة والانقسام العمودي كبير وأشعر أن هناك تقارير خرجت من لبنان، وقد سئلت عن “غلطة” جرت خلال برنامج فكاهي واعتبرها السعوديون تهكّم ولكن لو كان ذلك صحيحا لما كنت توجهت إلى هناك ولما كانوا منحوني التأشيرة”، مضيفا: “خلال التحقيق، الحديث كان سياسيا وسئلت إذا كان لي علاقة بالجناح العسكري لحزب الله وقد قلت إنني مع الجيش وضد الأحزاب المسلحة”.

وتابع: “ما تعرضت له ردّني الـ 15 سنة وبرهن أني كنت مخطئًا بالدخول في هذه الزواريب، فلا بد من ان نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض لأننا سنخسر بلدنا وسنصبح مشردين”.