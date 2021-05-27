السفير السعودي يستقبل مجلس ادارة جمعية “بيروت منارتي”: ما يمر به لبنان هو سحابة صيف ستزول

زار مجلس ادارة جمعية بيروت منارتي سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد البخاري في مكتبه في بيروت الذي وضعه بكافة المشاريع الاجتماعية والانسانية التي تهم المجتمع اللبناني، واعرب المجلس لسعادته عن عميق امتنانه وشكره للمبادرات الاجتماعية والإنسانية المستمرة تجاه المجتمع اللبناني على امتداد مكوناته.

وكانت مناسبة عرض فيها السفير بخاري لساعتين الاوضاع الاجتماعية والسياسية داخليا واقليميا حيث شدد وأكد بأن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ومنذ تأسيسها وعلى مر تاريخها ولغاية الآن لم ولن تتخلى تحت اي ظرف عن لبنان وشعبه الطيب الذي يربطه معها علاقة اخوة، مودة واحترام، مؤكدا بأن ما يمر به لبنان هو سحابة صيف ستزول ليخطو من جديد كما سابق عهده نحو الريادة المجتمعية في العالم في القريب العاجل بإذن الله.