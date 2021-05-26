الضفة الغربية… هل ستكون بداية لمزيد من التفاعلات خلال الفترة المقبلة؟

خاص – بيروت أوبزرفر

رصدت بعض من التقارير الصحفية الصادرة مؤخرا ما يمكن وصفه بسعادة قيادة المقاومة في غزة وفي الخارج بإنجازاتها في عملية “سيف القدس” وهزيمة إسرائيل.









وقال تقرير صادر للتليفزيون البريطاني أن نائب زعيم حماس في الخارج موسى أبو مرزوق وخالد مشعل وبعض من قيادات إيران وقطر وتركيا أعربوا عن ارتياحهم الكبير للدعم الذي تحظى به الحركة هذه الأيام.

وتنظر حماس أيضًا في ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة ، وتقول إن هذه هي الساحة الجديدة التي تود الحركة العمل بها لتعزيز نفوذها في عموم الضفة الغربية ، ولعل الكلمة التي ألقاها السنوار أخيرا في أحد المؤتمرات الصحفية هي خير دليل على ذلك.

ونبه السنوار إلى أن حركة حماس لديها في الداخل المحتل 10 آلاف استشهادي جاهزون للرد على المس بالقدس، وعن المسجد الأقصى قال السنوار “ننذر الاحتلال وقادته بأن المسجد الأقصى والقدس خط أحمر”، مشيرا إلى أن الحرب على غزة اسقطت التعايش الداخلي في قلب إسرائيل كما يزعم .