الغرب يركز اهتمامه على دعم الجيش اللبناني بعد يأسه من الساسة

تحول الاهتمام الغربي في لبنان إلى دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها الحصن الأخير للبنانيين بعد أن أظهرت الطبقة السياسية عدم وعي بخطورة المرحلة التي يمر بها البلد، وانحصار اهتمامها في الدفاع عن مصالح حزبية وشخصية ضيقة.

وبدا الاهتمام الغربي بارزا من خلال الحفاوة التي لقيها قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال زيارته إلى فرنسا والتي جاءت بدعوة من رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة فرانسوا لوكوانتر.









وركزت هذه الزيارة على البحث في احتياجات الجيش في ظل العجز المسجل في موازنته لتأمين المتطلبات الأساسية نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان والتي تتجه نحو المزيد من التعقيد في غياب أفق لتسوية سياسية في البلاد تعيد عجلة الدعم الدولي.

وزارة الخارجية الأميركية تجدد التزامها بدعم الجيش اللبناني من خلال الإعلان عن 120 مليون دولار في شكل مساعدات

وحاولت فرنسا على مدار الأشهر الماضية الدفع باتجاه تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلفا لحكومة حسان دياب التي قدمت استقالتها في أغسطس الماضي، بيد أن باريس اصطدمت بعقبات عدة بسبب تعنت بعض أقطاب العهد وفي مقدمتهم التيار الوطني الحر، وانجرار الأطراف المقابلة على غرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في حرب سجالات حادت عن الهدف الأساسي.

وأعرب المسؤولون الفرنسيون مرارا عن خيبة أمل كبيرة من النخبة السياسية في لبنان، وآخرهم وزير الخارجية جان إيف لودريان خلال زيارته الشهر الماضي لبيروت والتي قرأها كثيرون على أنها الفرصة الأخيرة قبل أن تنفض فرنسا يدها كليا من ساسة لبنان.

وتقول دوائر سياسية إن فرنسا وبتنسيق مع واشنطن تسعى اليوم إلى الحفاظ على ما تبقى من مقومات وجود لبنان عبر دعم جيشه، وفي هذا الإطار تتنزل زيارة العماد جوزيف عون.

وعلى خلاف باقي مؤسسات الدولة التي نخرتها مظاهر الفساد والمحسوبية والاصطفافات السياسية، بدت المؤسسة العسكرية في لبنان الوحيدة المحصنة، حيث تمسكت ومنذ انتفاضة 17 أكتوبر 2019 بمبدأ الحياد، ورفضت الدعوات والضغوط التي مورست عليها من قبل أقطاب العهد لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، الأمر الذي عزز ثقة المجتمع الدولي بها.

وعلى خلفية مواقفه تعرض الجيش اللبناني ولاسيما قائده عون إلى حملة شرسة قادتها بعض الأطراف ومن بينها حزب الله الذي يرى بأن حياد الأخير يشكل خطرا مستقبليا على سيطرته على البلاد.