٥٠٠ نائب ديمقراطي يدعون بايدن لمحاسبة إسرائيل

وقع أكثر من 500 عضو من حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن وموظفين في الحزب الديمقراطي على رسالة تدعو بايدن لـ”محاسبة الحكومة الإسرائيلية” بعد عدوانها الأخير على قطاع غزة.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الرسالة تدعو الرئيس إلى بذل المزيد في “حماية حقوق الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على عدد القتلى غير المتكافئ الذي تسببت به القوات الإسرائيلية مقارنة بتلك التي تسبب بها المسلحون الفلسطينيون”.









ووقع الرسالة، التي صدرت الإثنين، الموظفون والمنظمون الذين عملوا في مقر الحملة الوطنية لبايدن، في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وفي 22 ولاية، بما في ذلك الولايات المتأرجحة في ويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وأريزونا وغيرها.