جرائم قتل واضطرابات نفسية.. سيرين عبدالنور وعادل كرم في “دور العمر”

للمرة الأولى تجتمع سيرين عبدالنور وعادل كرم في عمل درامي واحد تدور أحداثه حول قاتل متسلسل ويعكس الاضطرابات النفسية التي يعيشها أبطال العمل… إليكم ما نعرفه لحد الآن عن مسلسل دور العمر.

مشاهدة مسلسل دور العمر

لم يعلن منتجو العمل بعدُ عن موعد عرض مسلسل دور العمر، لكن من المتوقع أن يصدر قريباً على منصة شاهد VIP.









لن يكون المسلسل واحداً من الأعمال التي تمتد حلقاتها لتصل إلى 30 أو أكثر، إنما سيقتصر الجزء الأول منه على 10 حلقات فقط، مع احتمالية إنتاج أجزاء جديدة في المستقبل.

ويُذكر أنه قد تم تصوير المسلسل في بيروت، وهو التجربة الدرامية الأولى للمخرج سعيد الماروق الذي عُرف سابقاً بتصوير الكليبات، كما أنتج مجموعة من الأفلام السينمائية.

سيرين عبدالنور في “دور العمر”

من الواضح في الإعلان التشويقي للمسلسل أن سيرين عبدالنور ستظهر بشخصية جديدة ودور جريء لم نعتده عليها من قبل، ومن الواضح أن أحداث المسلسل لا تتمحور حول قصة حب رومانسية مثل غالبية أعمال سيرين السابقة.

ظهرت سيرين عبدالنور بإطلالات مختلفة للغاية، الأولى بشعر أسود طويل، والثانية بشعر أشقر فاتح، أما الثالثة فكانت بشعر قصير للغاية، وهي إطلالات جديدة كلياً على سيرين.

وشاركت سيرين عبدالنور مع جمهورها على سناب شات فيديو تحدثت فيه عن “دور العمر” بينما كان لا يزال في مرحلة التصوير، وتحدثت عن دورها في العمل، قائلة إنه سيكون دوراً جديداً للغاية وفيه كثير من التحدي والأكشن، وقليل من “الشر”، وإن الجمهور سيحتار فيما إذا كان سيتعاطف مع البطلة أم لا، لكنها بررت ذلك قائلة بأن الإنسان يتعرض في بعض الأحيان لمواقف في الحياة تولّد عنده ردود فعل قد تكون عنيفة بعض الشيء.

وأشادت سيرين من خلال الفيديو كذلك، بالمخرج سعيد الماروق، الذي وصفت عمله بالمتميز، وعبَّرت عن سعادتها بالعمل مع عادل كرم كذلك.

كذلك علقت على دورها، في تغريدة على تويتر، نشرتها في وقت سابق، قائلة: “وشي كتير جديد وكتير مجنون وكتير محمسة، يا لطيف على هالدور دور عمري”.

عادل كرم في مسلسل دور العمر

يشارك الفنان اللبناني عادل كرم في بطولة “دور العمر” إلى جانب سيرين عبدالنور، ورغم أنه ليس من الواضح بعدُ طبيعة الدور الذي يقدمه، فإن الإعلان التشويقي للمسلسل أظهر أن شراكة من نوع ما، ستجمعه مع سيرين عبدالنور، التي قد تدفعه إلى الخروج عن القانون.

ومن الواضح أن عادل كرم سيكون في هذا الدور بعيداً كل البعد عن الكوميديا، كما أنه سيقدم دوراً درامياً مختلفاً عن ذاك الذي قدمه في “الهيبة” إلى جانب تيم حسن.

وشارك عادل كرم الإعلان التشويقي للمسلسل على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك”، مكتفياً بالتعليق التالي: “وقت الحكي انتهى. صار وقت الحساب… حب قاتل، هوس، جنون وخيانة في دور العمر”.

مسلسل دور العمر

قصة مسلسل دور العمر

يصنَّف مسلسل دور العمر على أنه من النوع الدرامي التشويقي، وتتمحور قصته حول “قاتل متسلسل”، كما قال مؤلف العمل ناصر فقيه، في إحدى المقابلات.

ويركز العمل على معالجة الحالة النفسية للشخصيات، وعلى ما يبدو فإن الشخصية التي تلعبها سيرين عبدالنور ستكون مصابة بمرض نفسي، الأمر الذي ينعكس على تصرفاتها وعلى محيطها كذلك.

ووصف “فقيه” مسلسله بأنه ذو طابع أجنبي نوعاً ما، وتحدث عن أبطال العمل قائلاً إن سيرين عبدالنور أحبَّت دورها في العمل كثيراً، لأنه سيكون دوراً جديداً تقدمه للمرة الأولى، وأضاف أن عادل كرم سيقدم دوراً جديداً ومختلفاً عن أدواره السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن “دور العمر” هو تجربة ناصر فقيه الأولى في الدراما، إذ كان معتاداً سابقاً على كتابة الأعمال الكوميدية.

وإلى جانب عادل كرم وسيرين عبدالنور يجمع “دور العمر” كلاً من: طلال الجردي، وغابريال يمين، ونوال كمال، ويارا فارس، وجان دكاش وباقة من الممثلين اللبنانيين.