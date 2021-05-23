طوني فرنجية: جبران باسيل قلَب الأدوار أمس بينه وبين رئيس الجمهورية “بهدف تسويق نفسه”

لاحظ النائب طوني فرنجية أن رئيس التيار “الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل سعى من خلال كلمته أمس في جلسة مجلس النواب لأن “يقدّم نفسه حملاً وديعاً بخلاف صورته السابقة، على حساب صورة رئيس الجمهورية الذي وجّه رسالة الى البرلمان”.

أضاف في تصريح لـ”مستقبل ويب” أن باسيل قلَب الأدوار أمس بينه وبين رئيس الجمهورية “بهدف تسويق نفسه”.









وقال فرنجية الذي خطف ردّه أمس على “ميثاقية باسيل” الأضواء من كلمة الأخير أن “أحداً ليس بحجم يمكّنه من توزيع الشهادات على الآخرين حول صحة التمثيل”.

وختم بالقول: “إذا كان همّ الوطني الحرّ المسيحيين فعلاً فيجب أن يتوقف عن المطالبة بتعديل الدستور لأن المسيحيين سيكونون الخاسر الأكبر من أي تعديل”.