الصفدي: سأتقدم بدعوى ضد من استغل اسمي حتى لو كان ابن أخي

غرد الوزير السابق محمد الصفدي عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “بعدما نشر عبر تلفزيون الجديد وتضمن تسجيلات بين احمد الصفدي وفاضل رعد حول عملات وسمسرات وورد اسمي وكانني على علم او شريك بها، اؤكد امام الرأي العام بانني علمت بها كما المشاهدين من خلال عرض التفاصيل عبر الجديد”.

وأضاف: “بما أن ما حصل اعتبره استغلالا من قبل قريب لي لموقعي الرسمي وهو مرفوض ومدان، أعلن بأنني سأتقدم بدعوى قضائية ضد كل من يظهره التحقيق منواطئا حتى ابن أخي أحمد الصفدي وليأخذ القضاء مجراه”.









كما تابع في تغريدة أخرى: “علما بأني انا من طلب لقاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ووضعت بين يديه كل ما املك من معلومات حول ملف البواخر. وأدعو القضاء الى رفع السرية المصرفية عن خساباتي المصرفية كما انني على استعداد لكشف جميع حساباتي في لبنان والخارج”.