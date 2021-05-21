تدهور الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد علمها بوفاة زوجها سمير غانم

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز، وذلك بعد علمها بوفاة زوجها سمير غانم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، انخفض معدل الأكسجين في دم عبد العزيز بنسبة 20%. كما طلبت الفنانة أن تحضر جنازة زوجها دون أن يجري التأكد إن كانت قادرة على ذلك أم لا.









وكانت أنباء قد تحدثت سابقا عن أنها لا تزال مصابة بفيروس كورونا، ما يعني أن تلقيها نبأ وفاة زوجها قد يؤدي إلى تدهور حالتها الصحية، وهو ما حدث فعلا في وقت لاحق.

وتوفي سمير غانم بفيروس كورونا يوم الخميس، قبل أن يؤكد الفنان حسن الرداد، زوج ابنته إيمي، أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس، دون توضيح.