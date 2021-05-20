فضل_شاكر يُغنّي “الأرض بتتكلم عربي” تضامناً مع فلسطين

في خطوة تضامنية مع فلسطين التي تتعرض لأعتى الاعتداءات، أعاد الفنان اللبناني فضل شاكر تقديم أغنية الفنان الكبير الراحل سيّد مكاوي بعنوان “الأرض بتتكلم عربي” التي طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب وذلك بتوزيع موسيقي جديد حمل توقيع زاهر ديب.

وتقول كلمات أغنية: “الأرض بتتكلم عربي”، التي هي من ألحان سيد مكاوي وكلمات فؤاد حداد ما يلي:









“الأرض بتتكلم عربي وقول الله…ان الفجر لمن صلاه.. ماتطولش معاك الآه

الأرض ..الأرض .. الأرض…الأرض بتتكلم عربي

رد على قدس فلسطين.. أصلك مية وأصلك طين…الأرض ..الأرض .. الأرض.. الأرض بتتكلم عربي

الأرض بتتكلم عربي بوجد وشوق.. الفرع اللى يهم لفوق.. لأجل الجذر يشم الضوء.. الأرض.. الأرض.. الأرض.. الأرض بتتكلم عربي”

تجدر الإشارة إلى أنّ آخر أعمال فضل شاكر هي أغنية “لسه الحالة ما تسرش” وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع صالح موسى.