اشكالات “يسوع الملك” تفجر سجالا من العيار الثقيل بين “القوات” و”التيار”

بعد رد عنيف للدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”،على تغريدة نشرها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم، أصدرت اللجنة المركزية للاعلام في “التيار الوطني الحر” البيان الآتي: “جميع الناس يعرفون أن أول من تصدى لموضوع دخول النازحين السوريين لبنان في عام 2011 عندما كان عددهم لا يزال 3000 نازح، كان التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل وقد رفض وحيدا، وبكل جرأة، عملية دخولهم العشوائية المناطق وعملية تمركزهم في مخيمات تكون موقتة فتصبح دائمة، على غرار ما طالبت به قوى أخرى، وعلى رأسها القوات اللبنانية.

وبقي الوزير باسيل حاملا هذا الملف وطارحا له في كل المنتديات الدولية مما سبب له مشاكل وخلافات عديدة مع الدول، من دون ان ينكفئ، وساهم ووضع كوزير للخارجية مرات عدة، خططا متكاملة لعودة النازحين، الا أن الحكومات كانت ترفض اقرارها، وكانت القوات على رأس الرافضين، فيما هي استلمت لمرتين متتاليتين وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة مباشرة عن ملف النازحين السوريين من دون ان تفعل شيئا لعودتهم، وقد اعترف احد وزرائها مرة في مجلس النواب بأنه هو من ألغى مشروع احصاء النازحين السوريين تمهيدا لعودتهم الى بلدهم.









إن الأمثلة والحقائق حول مطالبة التيار بعودة النازحين ومعارضة القوات لها كثيرة واسباب ذلك هي استخدام النازحين كورقة ضد النظام السوري ولا يمكن الغاء هذه الحقائق ببيان من القوات، ان هذه الحقائق هي التي تثبت مجددا كذبهم ورياءهم.

لقد فشلت سياستهم ورهاناتهم والبرهان هو مشهد اليوم الذي اغاظهم فانهالوا على الناس بالضرب والاهانات.

اما في خصوص التعامل مع النظام السوري، فنذكر فقط اننا ذهبنا الى سوريا مرفوعي الرأس بعد ان خرجت من لبنان. اما سمير جعجع فقد ذهب الى القرداحة مطأطئ الرأس خلال وجود سوريا في لبنان بعد ان عاونها عسكريا وسياسيا على احتلال القصر الجمهوري واخراج العماد عون منه.

نحن سنبقى مرفوعي الرأس عندما سنذهب الى سوريا، وهو سيبقى مطأطئا… ان قبلت مستقبلا استقباله”.

بيان “القوات”: وكانت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، قد اصدرت البيان الآتي:

“على أثر الأحداث التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية اليوم بفعل الاستفزازات المقصودة للنازحين المؤيدين للنظام السوري، تعالت بعض الأصوات المنتقدة لحزب “القوات اللبنانية” والمتباكية على أطلال النازحين السوريين، وكي لا يقع ولو جزء صغير من الرأي العام تحت تأثير هذه الأصوات المضللة، يهمّ الدائرة الأعلامية ان توضح الآتي:

“أولا: ان القوات اللبنانية كانت أول من طالب لبنان الرسمي بتحمُّل مسؤولياته الانسانية لدى اندلاع الثورة السورية تجاه نساء وشيوخ ورجال وأطفال نزحوا قسرًا من تحت نير اضطهاد نظام الأسد، وهربوا من نيران العمليات العسكرية التي عمّت المناطق السورية، وبالتالي لا يعيّرنّ أحد القوات في هذه المسألة أو أي مسألة أخرى، ومطالبة القوات كانت مشروطة دائمًا بتنظيم مدروس لإقامة العائلات المضطهَدة وليس عشوائيًّا كما حصل عن سابق تصور وتصميم، وذلك تسهيلا لعودتهم ومنعًا لتغلغلهم في الأحياء السكنية”.

ثانيا: انبرى بعض قياديي التيار الوطني الحر مُدَّعينَ بإعادة النازحين، بينما بحسب زعمِهِم القوات حالت دون ذلك، ولهؤلاء نقول إنه في العام 2011 مع اندلاع الثورة السورية وما بعده في السنوات التي تلت كان التيار الوطني الحر ممثلاً في الحكومة بـ10 وزراء لوحده ومن دون حلفائه، في حكومة من لون واحد، وبالتالي هو يتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية، والقوات كانت خارج الحكومة، ووجهة نظرها معروفة لجهة ضرورة تنظيم هذا الملف عبر إنشاء مخيّمات على الحدود ترعى هذه المسألة، وهو ما تمّ رفضه والإصرار على عشوائيّة دخلوهم للاعتبارات السياسية المعروفة لدى محور 8 آذار”.

ولفتت الدائرة الإعلامية إلى أنه “منذ العام 2016 أصبح للتيار الوطني الحر رئيسًا للجمهورية وأكثريّة وزاريّة ونيابيّة فماذا فعلوا لإعادة النازحين غير المزايدات الكلاميّة لاعتبارات شعبويّة في الشكل، وسياسيّة في المضمون، بغية تغطية قرار إبقائهم في لبنان، ترجمة لقرار النظام السوري وتوجّهاته برفض عودة النازحين”.

وأشارت إلى انه “مع توقُّف العمليات العسكرية الكبرى في سوريا طالبت القوات اللبنانية وسعت لإعادة النازحين الى بلادهم، ولكنّها كانت تسعى حيث يمكن للسعي أن يؤدّي الى نتيجة، على غرار الطلب من المجتمع الدولي عمومًا والسلطات الروسيّة خصوصًا إقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية-السورية من الجهة السورية، بينما جُلَّ هدف التيار الحر من هذه القضية كان تحقيق غاية بشار الأسد في إعادة تعويمه سياسيًّا، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أنّه ضدّ عودة النازحين لأسباب ديموغرافية، ولو كان مع إعادتهم لماذا لا يفتح الحدود لاستقبالهم، ولماذا لا يبدأ بإعادة كل من اقترع له في السفارة السورية؟”.

وقالت الدائرة، “في الأحوال كافّة، لماذا لا يتّخذ التيار الوطني الحر قرار إعادتهم طالما أنّ لديهم ثلاثية الرئاسة الأولى وحكومة تصريف الأعمال التي هي من لون واحد وأكثرية نيابيّة؟ والإجابة بكل بساطة لأنهم كذابون ومنافقون”.

ثالثا: أما لجهة أحداث اليوم، فإنّ اللاجئ تعريفًا بحسب القانون الدولي يخسر صفة اللاجئ عندما لا يعد يخاف من سلطة موطنه الأصلي، وبالتالي على كلّ نازح اقترع للنظام السوري أن يُكمل طريقه من السفارة في الحازمية إلى مناطق النظام في سوريا لا أن يعود أدراجه من حيث أتى للتصويت لهذا النظام”.

وتابعت، “إذا قفزنا فوق هذا التعريف فمن غير المقبول أساسًا أن يتذرّع بعض جماعة الأسد في لبنان بالانتخاب في السفارة من أجل القيام بعراضات مقصودة، تخللها رفع أعلام وصور وهتافات وأناشيد في عمق المناطق اللبنانية عمدًا، ممّا استفزّ أكثريّة اللبنانيين المسالمين والآمنين وأدى إلى بعض الاشكالات التي عمل الجيش وقوى الامن الداخلي على تطويقها بسرعة”.

رابعا: إذا كانت ذاكرة بعضهم تخونه، أو حتّى أخلاقه، فنحرص على تذكيره بأنّ نظام الأسد لم يترك بيتًا في لبنان إلا ودمّره، ولم يترك منطقة إلا ونكّل فيها، ولم يترك عائلة إلا وأبكاها، وحتى اللحظة ما زال هناك المئات من اللبنانيين، مجهولي المصير، في أقبية هذا النظام، وفي الأمس القريب قام بتفجير مسجدي التقوى والسلام وأرسل ميشال سماحة مع عشرات الكيلوات من المتفجرات لتفجيرها في لبنان، فإن ننسى لن ننسى”.

تغريدة باسيل: وكان باسيل قد نشر عبر تويتر صورة عن القوات اللبنانية، أرفقها بالتعليق التالي: “عندما قلنا بعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين، قلتم انّنا عنصريون! عندما وضعنا خطة حضارية لعودة آمنة وكريمة للنازحين، عارضتموها وقلتم اننا فئويون! عندما تضربون نازحين مسالمين ذاهبين للتصويت في سفارة بلدهم وتعتدون على امانهم وكرامتهم، نقول عنكم انّكم نازيّون، مع فرق واحد، انها الحقيقة”.

حبيش: وسبق رد ال”قوات”، تغريدة لعضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي على “تويتر” قائلا:

“حماية النازحين السوريين الذين هجرهم واضطهدهم نظام الاسد هي اولوية انسانية حتما. لكن أن يكون هناك سوريين يمكنهم الذهاب الى سوريا لانهم مع النظام ويبقون في لبنان، فهم ليسوا بنازحين بل مستهلكين وبفضلكم للمواد المدعومة المخصصة لفقراء اللبنانيين.

وأيضاً يمارس سوريو الاسد الاستفزاز والتهجم وتكسير السيارات. أقله أن يوضع لهم حد. أن تستعمل قضية النازحين لتطبيع العلاقة مع نظام الاسد لاهداف سياسية سلطوية ضيقة في لبنان وعلى حساب كل الشعب اللبناني، امر مرفوض.

عليك ان تعيد كل المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وتحديدًا معتقلي الجيش اللبناني بعد عملية ١٣ تشرين قبل ان تؤدي دفعة على الحساب للنظام السوري. ذر للرماد في العيون استهتار في عقول الناس وامعان بالتواطؤ والخيانة”.

المركزية